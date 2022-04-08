Ракетный удар по вокзалу в Краматорске, вероятно, нанесен с подконтрольного оккупантам Шахтерска (видео)

После нанесенного удара по Краматорску российские телеграмм-каналы распространяли сообщения, что оккупанты "работали" по позициям ВСУ, которые якобы базировались на железнодорожном вокзале.

Ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска с большой вероятностью был нанесен с подконтрольной оккупантам территории Шахтерска Донецкой области. Об этом свидетельствует видео, распространенное в 10:25 в одном из телеграмм-каналов. На нем виден запуск двух ракет в сторону Краматароска.

Тем временем российские телеграмм-каналы, к официальному сообщению украинской стороны, распространяли информацию по "методичке". Они сообщали, что военные "ДНР" работали по позициям ВСУ, которые якобы базировались на железнодорожном вокзале. Однако эту информацию быстро удалили из соцсетей.

Согласно видео в ТГ-канале "Типичный Донецк", в 10:13 появилось фото из Зугреса (недалеко от Шахтерска). Позже в 10:25 опубликовали видео запуска двух ракет с пометкой, что это происходит в оккупированном Шахтерске. Следует отметить, что первое официальное сообщение от украинской стороны об ударе в Краматорске появилось в 10:44.

После этого в сообщении российские ТГ-каналы начали писать, что российские военные работают "работают по скоплению ВСУ" по железнодорожному вокзалу Краматорска.

ФОТО: сундуки из соцсетей

ФОТО: сундуки из соцсетей

ФОТО: сундуки из соцсетей

Напомним, российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. По предварительным данным, по меньшей мере 39 человек погибли, среди них четверо — дети, более 100 ранены.

Читайте также: