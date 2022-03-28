Ракетный удар по Волыни из Беларуси: глава области рассказал детали пожара на нефтебазе

В результате удара взорвался один резервуар.

В результате попадания российской ракеты в нефтебазу на окраине Луцка взорвался один резервуар, пожар тушат с вечера 27 марта.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в эфире общенационального телемарафона.

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"Вчера около 22 часов был нанесен ракетный удар по нефтебазе на окраине города Луцка. Пока известно, что крылатая ракета была выпущена со стороны Беларуси. На месте удара всю ночь работали спасатели и по состоянию на 8 утра еще работают".

По предварительной информации, жертв нет. Взорвался один резервуар. Больше информации глава Волынской области пообещал предоставить, когда спасатели погасят пожар.

По словам Погуляйко, ситуация в области контролируемая, и государственная граница в пределах области не нарушена.

Напомним, за последние дни российские кафиры в результате уездных атак уничтожили нефтебазы в Киевской и Ровенской областях, а также во Львове.

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