Ракетный удар по Запорожью: 7 жителей разрушенной многоэтажки остаются в больнице

Кроме разрушенного ракетой пятиэтажного дома, повреждения в результате взрыва получили еще 15 близлежащих многоэтажек.

Ракетный удар, который нанесли российские оккупанты в ночь на 2 марта по городу Запорожье, разрушил одну из пятиэтажек. В 15 близлежащих многоквартирных домах выбиты окна и повреждены балконы.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

“Семь человек, пострадавших от ночной жестокой ракетной атаки, остаются в больницах. Двое из них в тяжелом состоянии, пятеро – в состоянии средней тяжести. Им оказывается медицинская помощь”, — говорится в сообщении.

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На месте военного преступления, совершенного российскими террористами, работают спасатели и коммунальщики – разбирают завалы и демонтируют поврежденные элементы дома. В 8 из 15 поврежденных ракетным ударом домов выбитые окна закрыли стружечными плитами.

Здесь дежурят соцработники, психологи, жителям также помогают волонтеры и представители благотворительных организаций.

Напомним, во время масштабной воздушной тревоги в ночь на 2 марта в Запорожье раздался взрыв. Враг попал ракетой по многоэтажке в центре города. В результате ракетного удара погибли 4 человека. Пропавшими без вести числятся пять человек, среди них один ребенок.

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