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Ракетный удар по Запорожью: что известно о последствиях и раненых, среди которых двое детей (фото, видео)

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ракетный удар по Запорожью: что известно о последствиях и раненых, среди которых двое детей (фото, видео)

Фото: из соцсетей

Ракета попала рядом с пятиэтажным домом.

В результате ракетного удара по Запорожью в ночь на 16 января пострадали пять человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру. Ракета попала рядом с пятиэтажным домом. От обломков стекла пострадали 5 человек, среди них 2 ребенка, 9 и 15 лет. Дети госпитализированы. В самом доме выбиты окна, опорные конструкции не пострадали", – написал он.

Также вражеская ракета попала на территорию предприятия в Запорожском районе. На месте возник пожар. Информации о пострадавших нет. На месте работают спасатели.

В то же время глава Запорожской ОВА Александр Старух уточнил, по центру Запорожья прилетела российская ракета С-300, от взрывной волны пострадал пятиэтажный дом: выбиты окна и двери, повреждена система отопления здания.

Также враг попал ракетой С-300 на территорию одного из предприятий легкой промышленности Кушугумской громады. Возник пожар в ангаре, где хранилась готовая к реализации продукция. К счастью, люди при этом остались невредимыми. Ущерб от действий террористов устанавливается.

Напомним, что враг в ночь на 16 января нанес ракетный удар по Запорожью и пригороду. Имеются разрушения объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры.

Всего за минувшие сутки, ночь и утро 16 января россияне атаковали семь областей Украины. Так, под огнем находились Донецкая, Луганская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области. В Харьковской области враг обстрелял дом в Купянске, в результате чего ранения получили два человека.

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Дата публикации
Просмотры
2125
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