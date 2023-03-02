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Ракетный удар по Запорожью: девушка провела под завалами пять часов, обнимая кота (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Ракетный удар по Запорожью: девушка провела под завалами пять часов, обнимая кота (фото)

оккупанты ударили ракетой по дому в Запорожье / Фото: Запорожская ОВА

Удар русских военных полностью разрушил дом девушки.

Российские военные ночью 2 марта ракетным ударом с С-300 уничтожили пятиэтажку в Запорожье.

Из-под завалов удалось спасти Екатерину Мельник и ее кошку.

Девушка рассказала, что провела под завалами пять часов. Она опубликовала в Instagram-стори фото, в частности, как под завалами дома в Запорожье обнимала своего котика.

Девушку спас спасатель по имени Павел. "Спасатели... Спасатель Павел, вы мой ангел, вы услышали и откопали меня, успокаивали и вывели. Вы человек с большой буквы", – написала она.

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Удар российских военных полностью разрушил дом девушки.

Екатерина говорит, что у нее было три кота, с одним она спаслась, а еще двоих разыскивает.

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Напомним, количество погибших в результате российского ракетного удара по Запорожье 2 марта возросло до четырех. Пропавшими без вести числятся пять человек, среди них один ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места ракетного удара России по Запорожью. Оккупанты среди ночи попали ракетой по жилой многоэтажке в центре города.

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Дата публикации
Просмотры
737
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