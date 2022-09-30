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Ракетный удар по Запорожью: есть пострадавшие, что известно

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Ракетный удар по Запорожью: есть пострадавшие, что известно

Фото: ТСН.ua

Россия нанесла ракетный удар по Запорожью, в результате чего пострадали люди. Подробности уточняются.

Утром 30 сентября российская армия нанесла ракетный удар по окраине Запорожья. В результате пострадали люди, их количество неизвестно.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Враг нанес ракетный удар по окраине областного центра. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте событий работают соответствующие службы", — написал он.

Информация уточняется.

Напомним, около 7:10 утра в Запорожье раздались громкие взрывы. Россия ударила по городу ракетами. По словам очевидцев, было слышно более 12 взрывов.

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