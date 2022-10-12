Ракетный удар по Запорожью и уничтожение вражеских пунктов управления в Луганской области: ситуация в регионах 12 октября

Российские захватчики в очередной раз атаковали Запорожье ракетами, под обстрелами также Днепропетровская и Сумская области.

Ночь на 12 октября в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно. Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра.

Без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Тернопольской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской и Киевской областях.

Запорожская область

Этой ночью враг снова нанес ракетный удар по Запорожью и пригородам, выпущено около семи ракет С-300. Две ракеты попали в один из районов областного центра. Данные о разрушениях уточняются.

Еще пять ракет прилетели в пригород. Три из них принесли разрушение в одних из приближенных к Запорожью сел: частично разрушен жилой дом, из-под завалов спасатели достали три человека. Без жертв. Еще две ракеты упали в поле. Подробная информация о последствиях ночного удара выясняется.

Сумщина

За прошедшие сутки по области совершено 13 обстрелов по населенным пунктам. Утром начались обстрелы Середино-Будской громады (12 прилетов из САУ) и Миропольской громады (3 прилета, вероятно САУ). Подробная информация о последствиях выясняется.

Днепропетровщина

Россияне всю ночь обстреливали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе трое раненых, в том числе 6-летняя девочка. Все в больнице. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

В городе повреждены более 30 многоэтажных и частных домов, два садика, школа, два предприятия, магазины. Обстрелом задело несколько газопроводов и линий электропередач. В Марганецкой и Мировской громадах без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются.

Харьковщина

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты области, расположенные близ к линии столкновения и у границы с РФ в Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.

В частности, под ударами оказались: Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двухлетняя и Двухлетнее. По предварительным данным, без жертв и пострадавших.

На деоккупированной территории области продолжается разминирование и восстановление поврежденной оккупантами критической инфраструктуры. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 668 взрывоопасных предметов.

Луганщина

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склады боеприпасов, а также более 20 важных объектов врага.

Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка. В ответ враг 15 раз обстрелял из артиллерии позиции наших бойцов на столкновении. Авиа- и ракетные удары не наносились.

Донетчина

Ночью – обстрелы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки. В час ночи – два авиаудара по Бахмуту.

Утром начался танковый обстрел Авдеевки, попадание в район многоэтажных домов. Также утром "подключилась" артиллерия, зафиксированы воздушные взрывы, без детонации на земле (флешеты). В зоне поражения – "старая часть" города. Кроме того – обстрел Авдеевки из РСЗО "ГРАД", попадание в районе многоэтажных домов.

Предварительно есть погибшие и раненые гражданские лица, подробная информация выясняется. Обстрел продолжается.

В освобожденных Лиманских на Святогорских громадах налаживается мирная жизнь. В Святогорске проведен выездной прием граждан работниками пенсионного фонда и социальной защиты. Заработала местная хлебопекарня. За минувшие сутки в Донецкой области 6 погибших, один ранен гражданский.

Николаевщина

Ночью враг обстрелял окрестности Николаева. Предварительно без жертв и пострадавших. Разрушения не зафиксированы.

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