Ракетный удар по Запорожью: из-под завалов дома извлечены тела 13 жителей

В частности, в результате атаки погибла семья.

В Запорожье выросло количество погибших в результате ракетного удара россиян по жилому дому. Известно о 13 жертвах вражеской атаки.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Из-под завалов дома специалисты ГСЧС деблокировали 13 погибших. Из них один 8-месячный ребенок", — говорится в сообщении.

Спасателям удалось спасти 11 человек. Также при разборе разрушенных конструкций дома спасатели получили четырех кошек и собаку.

Работы на месте ракетного удара до сих пор продолжаются. К работам привлечены 101 сотрудник из разных служб и 23 единицы техники, а также 60 спасателей и 13 единиц техники.

В ТСН рассказали, что ночью спасатели извлекли в Запорожье тела еще двух женщин. Разбор завалов на месте ракетного удара в центре длится третьи сутки.

Ракетный удар по Запорожью

Оккупанты ударили ракетой С-300 по пятиэтажке в ночь на 2 марта. В подъезде разрушены квартиры с пятого по второй этажи. Чрезвычайщики уже разобрали более 600 тонн разрушенных конструкций.

Спасателям удалось вынести из разрушений 11 человек, в том числе и беременную женщину. Четверо из пострадавших до сих пор остаются в больницах. Спасатели говорят, данные о количестве погибших во время ракетного удара не окончательны.

На третьи сутки поисков спасатели нашли под развалинами семью: 8-месячную девочку и ее родителей. Все погибли. В полиции сообщили, что также найдены фрагменты тел, требующих идентификации с помощью экспертиз. Еще пятеро жителей дома, по данным полиции, числятся пропавшими.

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