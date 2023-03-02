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Ракетный удар по Запорожью: количество погибших выросло, среди пропавших без вести — ребенок

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ракетный удар по Запорожью: количество погибших выросло, среди пропавших без вести — ребенок

Фото: Офис генерального прокурора

Под завалами продолжают искать людей.

Количество погибших в результате российского ракетного удара по Запорожью 2 марта возросло до четырех. Пропавшими без вести считаются пять человек, среди них один ребенок.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Восемь человек ранены. Обломками и взрывной волной повреждены рядом расположенные многоэтажки, а также автомобили местных жителей.

По предварительной информации, в пятиэтажный жилой дом попала российская ракета ЗРК С-300. В результате взрыва разрушились с третьего по пятый этажи. Поисково-спасательная операция продолжается.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора
© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места ракетного удара России по Запорожью. Оккупанты среди ночи попали ракетой по жилой многоэтажке в центре города.

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Дата публикации
Просмотры
599
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