Ракетный удар по Запорожью: количество погибших выросло, среди пропавших без вести — ребенок

Под завалами продолжают искать людей.
Количество погибших в результате российского ракетного удара по Запорожью 2 марта возросло до четырех. Пропавшими без вести считаются пять человек, среди них один ребенок.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Восемь человек ранены. Обломками и взрывной волной повреждены рядом расположенные многоэтажки, а также автомобили местных жителей.
По предварительной информации, в пятиэтажный жилой дом попала российская ракета ЗРК С-300. В результате взрыва разрушились с третьего по пятый этажи. Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места ракетного удара России по Запорожью. Оккупанты среди ночи попали ракетой по жилой многоэтажке в центре города.
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