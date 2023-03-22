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Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших выросло

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших выросло

Оккупанты выпустили по Запорожью шесть ракет.

В результате ракетного удара россиян 22 марта по двум многоэтажкам в Запорожье количество пострадавших возросло до 33 человек, в настоящее время известно об одном погибшем.

Об этом в комментарии местному изданию 061.ua рассказал глава Запорожской облгосадминистрации.

"На данный момент у нас 33 пострадавших. Один человек погиб. Всего госпитализировано 28 человек. Трое детей 5,7 и 9 лет сейчас находятся в больнице с легкими ранениями. С тяжелыми ранениями у нас трое взрослых людей. Есть информация, что в квартире, куда именно было попадание, могут быть люди. Предварительно, пожилая пара", — рассказал Малашко.

Также, по его словам, уже более сотни человек обратились за помощью к палаткам, развернутым на месте трагедии.

Ракетный удар по Запорожью 22 марта

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы – ракета попала в два жилых дома. Оккупанты атаковали город шестью ракетами.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что оккупанты ударили по жилым домам в Запорожье реактивной артиллерией.

Из-под завалов многоэтажки в Запорожье удалось спасти мопс.

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Просмотры
370
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