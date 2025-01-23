Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших выросло

В результате ракетного удара по Запорожье выросло количество пострадавших. Ранения получили 25 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"По состоянию на данный момент к медикам за помощью обратилось уже 25 человек", — подчеркнул Федоров.

Напомним, поздно вечером 22 января армия РФ атаковала беспилотниками "Шахед" Запорожья. В частности, в городе поврежден промышленный объект и уничтожен – энергетический. Когда спасатели и энергетики, ликвидировавшие последствия ударов дронов, россияне ударили ракетами.

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