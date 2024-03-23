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Ракетный удар по Запорожью: на месте атаки продолжают разбирать завалы – видео

Ракетный удар по Запорожью: на месте атаки продолжают разбирать завалы – видео

Последствия ракетного удара по Запорожью/Фото: Юрий Малашко

Россияне атаковали Запорожье 22 марта.

Оккупационная армия России в ночь на 22 марта нанесла массированный ракетный удар по Запорожью. В результате атаки погибли трое мирных жителей – ребенок и двое мужчин. Кроме того, 29 человек были ранены.

В городе разрушены 10 частных домов, повреждено более 400.

Спасатели на местах ракетных попаданий разбирают разрушенные строительные конструкции и оказывают помощь коммунальным службам.

Психологи ГСЧС оказали помощь 33 жителям домов и родственникам пострадавших.

Напомним, россияне выпустили по Запорожью более 20 ракет. Оккупанты убили 8-летнюю девочку и ее отца.

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