Ракетный удар по Запорожью, обстрелы Купянска и Херсона: какая ситуация в регионах 16 января

За минувшие сутки, сегодня ночью и утром оккупанты вели огонь в семи областях.

Ночь и утро 16 января во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не перестает осуществлять. Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра 16 января.

Днепропетровска область

Ночью россияне несколько раз обстреляли Никопольский район тяжелой артиллерии. По меньшей мере, 15 снарядов прилетели в Марганецкую и Красногригорьевскую громады. Люди невредимы.

В Красногригорьевке повреждено полтора десятка частных домов и хозяйственных построек, линии электропередач и газопровод. В остальных районах ночью сирена предупреждала об опасности и обошлась без атак.

Николаевская область

Николаевский район: вчера, 15 января, в 13:50 враг наносил артиллерийские удары за пределами населенного пункта Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Запорожская область

Враг в ночь на 16 января нанес ракетный удар по областному центру и пригороду. Имеются разрушения объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Поступила информация о нескольких легкораненых. На месте работают все соответствующие службы.

Харьковская область

Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял город Купянск. Повреждены частные домовладения и многоквартирный дом. Ранения получили два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в среднем состоянии. Женщине помощь оказали на месте.

За прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и танков обстреливали пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В частности, под вражеским огнем были Волчанск, Старица, Огирево, Двуречная, Стрелка и другие.

В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждено учебное заведение, произошел пожар. Также пострадали частные жилые дома и хозпостройки.

Донецкая область

За 15 января россияне ранили 7 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и Авдеевке, 1 в Великой Новоселке, Лимане и Соледаре. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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На Бахмутском направлении под огневым поражением были районы более 25 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Озаряновка, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении из танков и всего спектра артиллерии обстреливались Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Невельское, Первомайское, Марьинка, Водяное, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи Донецкой области.

Луганская область

Враг обстрелял районы 23 населённых пунктов. Среди них — Двуречная, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Краснопоповка в Луганской области.

Херсонская область

По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 90 раз атаковали Херсонщину. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Херсон россияне обстреляли 21 раз – атаковали жилые кварталы города. Враг целенаправленно ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии 3 человека погибли, 14 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

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