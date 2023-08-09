Ракетный удар по Запорожью: оккупанты обстреляли церковь и супермаркет, есть погибшие (фото)

Число пострадавших возросло до 7 человек.

Российская террористическая армия вечером, 9 августа, запустила ракеты по Запорожью. Оккупанты, как всегда, атаковали гражданские сооружения — церковь и супермаркет. На месте трагедии погибли по меньшей мере 3 человека. Впоследствии глава МВД Игорь Клименко сообщил, что одного человека, которого считали погибшим, удалось реанимировать.

Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, президент Украины Владимир Зеленский и МВД.

По данным полиции, оккупанты запустили ракеты по церкви и супермаркету. На месте трагедии погибли три человека.

"В результате ракетного удара разрушена церковь и супермаркет. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла. Есть раненые. Сейчас также известно о трех погибших", — сообщили в МВД.

Обстрел Запорожья 9 августа / Фото: МВД

Президент отметил, что известно о пострадавших, которым оказывают помощь.

"Запорожье. Еще один удар российских террористов. На сегодня известно о трех погибших. Мои соболезнования родным. Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор", — написал Зеленский.

Ракетный удар по Запорожью / Фото: Андрей Ермак/Facebook

По данным главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, количество пострадавших может возрасти, поскольку оккупанты обстреляли жилой массив, где от взрывной волны в многоэтажках выбило окна.

Обстрел Запорожья / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Россия обстреляла церковь в Запорожье

Обстрел Запорожья 9 августа / Фото: МВД

По состоянию на 21:33 министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что одного человека, которого считали погибшим, удалось вернуть к жизни. Количество жертв российского террора уменьшилось до 2 человек. ▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТРОЕ погибших!!! Удар россиян по Запорожью!

Напомним, российская террористическая армия 7 августа запустила две ракеты по городу Покровск. На месте трагедии погибли 9 человек. Город обстреляли ракетами "Искандер".

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