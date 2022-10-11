Ракетный удар по Запорожью: оккупанты повредили образовательное и медицинское учреждения (фото)

К утру 11 октября армия российских оккупантов атаковала ракетами Запорожья. Захватчики попали в объекты инфраструктуры и жилые дома.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, в результате утреннего ракетного обстрела повреждения также получили образовательное и медицинское учреждения.

"К сожалению, есть пострадавшие. Россия – страна-террористка", — заметил он.

Фото: Анатолий Куртев.

Фото: Анатолий Куртев.

К слову, после полуночи в Запорожской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. О первой известили в 00:06, о второй — 01:28, о третьей — 02:30, о четвертой — 06:03, о пятой — 07:42.

Массированный обстрел Украины 10 октября

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только к обеду роккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

По состоянию на 17:00 произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где произошло более 30 пожаров. В результате вражеских атак погибли 11 человек, травмированы – 89.

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