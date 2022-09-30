Ракетный удар по Запорожью: погибли минимум 23 человека, еще 28 ранены

Точное количество жертв устанавливается, все погибшие и пострадавшие гражданские.

В результате ракетного удара по колонне гражданских авто в Запорожье погибли минимум 23 человека, еще 28 ранены.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

Все жертвы – гражданские.

"Пока известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки" — написал Старух.

Информация уточняется.

Напомним, российская армия утром 30 сентября нанесла ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию и забрать своих родственников.

Читайте также: