Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетный удар по Запорожью: погибли минимум 23 человека, еще 28 ранены

Дата публикации
Просмотры
7703
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракетный удар по Запорожью: погибли минимум 23 человека, еще 28 ранены

Точное количество жертв устанавливается, все погибшие и пострадавшие гражданские.

В результате ракетного удара по колонне гражданских авто в Запорожье погибли минимум 23 человека, еще 28 ранены.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

Все жертвы – гражданские.

"Пока известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки" — написал Старух.

Информация уточняется.

Напомним, российская армия утром 30 сентября нанесла ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию и забрать своих родственников.

Читайте также:

Последствия ракетной атаки на Днепр

Последствия ракетной атаки на Днепр

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация