Ракетный удар по Запорожью – полиция показала последствия вражеской атаки (фото)

Полиция показала последствия массированного ракетного удара по Запорожью.
Россия 20 июня совершила очередную массированную атаку по территории Запорожья и пригорода ракетами С-300, Х-59 и "Искандер". В результате удара – ранены четыре гражданских.
Полицейские документировали и показали последствия вооруженной агрессии РФ.
"20 июня оккупационные войска нанесли ракетные удары по территории областного центра и Запорожского района, использовали С-300, Х-59 и Искандер. В течение суток россияне атаковали населенные пункты Пологовщины и Васильевщины 86 раз – применили беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Всего зарегистрировано 66 сообщений о разрушении", — говорится в сообщении.
При обстреле ранения получили четверо жителей Преображенки. С осколочными травмами туловища и нижних конечностей они доставлены в больницу для дальнейшей госпитализации.
Напомним, Запорожье и пригород всколыхнула очередная коварная массированная атака врага.
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