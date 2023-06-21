Ракетный удар по Запорожью – полиция показала последствия вражеской атаки (фото)

Россия 20 июня совершила очередную массированную атаку по территории Запорожья и пригорода ракетами С-300, Х-59 и "Искандер". В результате удара – ранены четыре гражданских.

Полицейские документировали и показали последствия вооруженной агрессии РФ.

"20 июня оккупационные войска нанесли ракетные удары по территории областного центра и Запорожского района, использовали С-300, Х-59 и Искандер. В течение суток россияне атаковали населенные пункты Пологовщины и Васильевщины 86 раз – применили беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Всего зарегистрировано 66 сообщений о разрушении", — говорится в сообщении.

При обстреле ранения получили четверо жителей Преображенки. С осколочными травмами туловища и нижних конечностей они доставлены в больницу для дальнейшей госпитализации.

Ракетный удар по Запорожью и пригороду.

Ракетный удар по Запорожью и пригороду.

Ракетный удар по Запорожью и пригороду.

Ракетный удар по Запорожью и пригороду.

Ракетный удар по Запорожью и пригороду.

Напомним, Запорожье и пригород всколыхнула очередная коварная массированная атака врага.

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