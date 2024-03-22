Ракетный удар по Запорожью: ранены шесть человек, трое считаются без вести пропавшими – фото

Полиция документирует последствия атаки россиян по Запорожью.
Оккупационные войска России утром 22 марта нанесли ракетный удар по Запорожью и области. По состоянию на 9:00 утра известно, что в результате попаданий полностью разрушены семь домовладений, повреждения получили два производственных здания и 37 жилых домов, два из которых – многоэтажные.
Об этом сообщает Нацполиция.
"В настоящее время известно о шести раненых, без вести пропавшими считаются три человека. На местах попаданий продолжают работать все профильные службы города, проводятся спасательно-розыскные работы", — говорится в сообщении.
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Напомним, в Запорожье ракета попала в гражданский троллейбус, пересекающий дамбу Днепровской ГЭС, есть жертвы (фото).
ТСН.ua собрал все, что известно о массированном ударе по Украине ракетами и дронами: где звучали взрывы и последствия (фото).
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