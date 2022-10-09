Ракетный удар по Запорожью: разбор завалов завершили, количество погибших возросло

Российские захватчики, которые 9 октября выпустили по Запорожью 12 ракет, убили 20 человек. О последствиях обстрела сообщил председатель Запорожской ОВ Александр Старух.

По сообщению Старуха в эфире национального телемарафона, почти все ракеты попали в жилые дома.

В центре Запорожья завершили разбирать завалы домов после ракетных обстрелов. Число погибших возросло до 20 человек. Среди умерших – один ребенок.

"Только завершили разбирать завалы четверговые на проспекте, имеем в настоящее время 20 погибших".

По состоянию на вечер 8 октября по первому адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома деблокировали 15 погибших (из них 1 ребенок), спасли шесть человек.

По второму адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома извлечены трое погибших, спасены 15 человек.

Ракетный удар по Запорожью 9 октября: что известно

Сегодня, 9 октября, российские захватчики выпустили по Запорожью 12 ракет, почти все попали в жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночной обстрел жилых домов в Запорожье абсолютным злом.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, оккупанты обстреливают Запорожье, чтобы создать предпосылки для дальнейшего наступления. Также своими ударами по городу россияне терроризируют мирных жителей, потому что надеются, что они будут просить украинских военных отойти от города.

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