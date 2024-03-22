Ракетный удар по Запорожью: разрушены по меньшей мере семь домов – под завалами есть люди

В ночь на 22 марта оккупационные войска России ударили по Запорожью ракетами. Враг попал в большое количество жилых домов, под завалами находятся люди.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Разрушены по меньшей мере семь одноэтажных домов на правом берегу города Запорожья. Также есть попадание рядом с многоэтажным жилым домом. По меньшей мере в 20 жилых домах вылетели окна, разрушены балконы. Не обошлось без жертв, работают спасатели, разбирают завалы. Особенно это касается частного сектора, где жители просто спали, а враг целил по ним ракетами. Под завалами точно есть люди, позже сможем сообщить о точном количестве пострадавших", — рассказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Под завалами – люди! Отключение света! Звериные ракетные удары по Запорожью, Харькову и энергетике

Напомним, россияне попали по Днепровской ГЭС в Запорожье – на станции продолжается пожар. Вражеская ракета попала в гражданский троллейбус, пересекающий дамбу Днепровской ГЭС. Есть жертвы среди пассажиров.

ТСН.ua собрал все, что известно о массированном ударе по Украине ракетами и дронами.

Читайте также ведущие новости дня: