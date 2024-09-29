Ракетный удар по Запорожью: спасатели завершили поисковые работы (фото)

В Запорожье завершились поисково-спасательные мероприятия: в результате российских авиаударов 14 человек получили ранения, среди них 17-летний парень.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

В результате обстрелов частично разрушены многоэтажный дом и частный дом. Взрывная волна и обломки повредили складские помещения, инфраструктуру, соседние многоквартирные дома, частные подворья, гаражи и автомобили.

В Запорожье завершены поисково-спасательные работы/МВД Украины

На местах атак продолжают работать правоохранители и принимать заявления от жителей о поврежденном имуществе.

В Запорожье завершены поисково-спасательные работы/МВД Украины

Напомним, в течение этой недели российская армия нанесла удары, использовав почти 900 авиационных бомб, более 300 дронов "Шахед" и более 40 ракет. Это свидетельствует о непрерывности российского террора, который можно остановить только через международное единство, поддерживая Украину и оказывая давление на Россию.

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