Ракетный удар по Запорожью: среди погибших было два хоккеиста

27-летние хоккеисты Богдан Титов и Максим Брагин стали жертвами российских обстрелов.
В результате российского ракетного удара по Запорожью 6 декабря по состоянию на сегодняшний день погибли 10 человек. Стало известно, что среди погибших было два хоккеиста местной любительской команды "Аврора".
Об этом сообщает sport.ua.
Богдану Титову и Максиму Брагину было по 27 лет. Богдан был капитаном команды "Аврора", а Максим, выступавший за любительский коллектив, также тренировал детей в местной детско-юношеской спортивной школе.
Добавим, что раньше российских шаров погибли семь хоккеистов, боровшихся с врагом в рядах Сил обороны. Это Александр Хмель, Денис Пашинский, Ярослав Гаркавко, Алексей Логинов, Александр Колонюк, Макар Ерофеев и Владислав Лихошва.
Напомним, на войне против российских оккупантов погиб украинский военный и профессиональный скалолаз Максим Петренко.
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