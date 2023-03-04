Ракетный удар по Запорожью: судьба 7 человек остается неизвестной

Россия нанесла ракетный удар по дому в Запорожье в ночь на 2 марта.

В результате ракетного удара по Запорожью судьба 7 человек остается неизвестной.

Об этом сообщили в областной полиции.

"По состоянию на данный момент без вести отсутствуют 7 человек: 5 женщин и 2 мужчины", — проинформировали правоохранители.

Ранее стало известно, что из-под завалов разрушенного дома спасатели деблокировали тела 10 погибших, среди них – 6 женщин, 3 мужчины и ребенок.

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Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в центре Запорожья в ночь на 2 января. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места трагедии.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов дома, в который 2 марта попала российская ракета С-300, извлекли тела уже 10 погибших, среди них один ребенок. Ранее сообщалось о семи погибших.