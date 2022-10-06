Ракетный удар по Запорожью: в ГСЧС показали, как ликвидируют последствия и достают людей из-под завалов

В Запорожье спасатели продолжают разбирать завалы на месте попадания российской ракеты.

Спасатели продолжают разбирать завалы многоэтажки, в которую утром 6 октября оккупанты попали ракетой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, чрезвычайники спасли 21 мирного жителя. Продолжается разбор завала многоэтажки. На месте работают все экстренные службы.

"Всего от ГУ ГСЧС для ликвидации последствий ракетных ударов, разбора разрушенных конструкций и помощи населению привлечены 31 единица техники, 130 человек личного состава", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Что известно о ракетной атаке на Запорожье

Утром 6 октября российская армия нанесла удар по жилому кварталу в Запорожье. Попали оккупанты в многоэтажку. Пока известно о гибели по меньшей мере трех человек.

Известно о 12 пострадавших, среди которых 3-летний ребенок. Они доставлены в медицинские учреждения города.

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