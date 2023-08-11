Ракетный удар по Запорожью: в МВД сообщили о страшных последствиях

В результате российской ракетной атаки по Запорожью погиб один человек, травмировано 19.

В Запорожье завершилась операция по ликвидации последствий российских обстрелов гражданской инфраструктуры города 10 августа.

О последствиях российского террора сообщает МВД Украины.

"Запорожье. В результате российской ракетной атаки 10 августа погиб один человек, травмированы 19 человек, из них 4 детей", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место чрезвычайные ликвидировали возгорание автомобиля и провели обследование изуродованного здания гостиницы. Правоохранители и спасатели эвакуировали посетителей заведения.

Психологи ГСЧС оказали помощь 23 пострадавшим людям. На месте также работали волонтеры отряда быстрого реагирования ЗОО Общества Красного Креста Украины.

Последствия ракетного удара по Запорожье 10 августа (4 фото)

Напомним, в гостинице в Запорожье, которую армия РФ обстреляла 10 августа, работал детский лагерь. В ООН отреагировали на террор оккупантов и осудили российскую ракетную атаку на Запорожье.

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