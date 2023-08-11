Ракетный удар по Запорожью: в МВД сообщили о страшных последствиях

В результате российской ракетной атаки по Запорожью погиб один человек, травмировано 19.
В Запорожье завершилась операция по ликвидации последствий российских обстрелов гражданской инфраструктуры города 10 августа.
О последствиях российского террора сообщает МВД Украины.
"Запорожье. В результате российской ракетной атаки 10 августа погиб один человек, травмированы 19 человек, из них 4 детей", — говорится в сообщении.
Прибывшие на место чрезвычайные ликвидировали возгорание автомобиля и провели обследование изуродованного здания гостиницы. Правоохранители и спасатели эвакуировали посетителей заведения.
Психологи ГСЧС оказали помощь 23 пострадавшим людям. На месте также работали волонтеры отряда быстрого реагирования ЗОО Общества Красного Креста Украины.
Напомним, в гостинице в Запорожье, которую армия РФ обстреляла 10 августа, работал детский лагерь. В ООН отреагировали на террор оккупантов и осудили российскую ракетную атаку на Запорожье.
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