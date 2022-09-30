Ракетный удар по Запорожью: в Офисе генпрокурора рассказали подробности и обновили число погибших

Российские оккупанты во время обстрела гуманитарной колонны в Запорожье убили 25 человек, еще около 50 получили ранения.

Оккупанты, обстрелявшие гуманитарную колонну в Запорожье, убили 25 человек, еще почти полсотни получили ранения. Следователи начали расследование военного преступления РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Как стало известно, около 07:30 россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Оккупанты на выезде из города в районе авторынка обстреляли гражданскую гуманитарную колонну. В настоящее время известно о 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших есть дети.

“При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются”, – рассказали в Офисе генерального прокурора.

Напомним, что армия РФ выпустила по городу 16 ракет с применением ЗРК "С-300", в результате чего погибли по меньшей мере 23 человека, еще 28 ранены.

Читайте также: