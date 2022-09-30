Ракетный удар по Запорожью: в ОП опубликовали видео разбитой россиянами гражданской колонны

Россия с утра 30 сентября обстреляла гражданскую колонну на выезде из Запорожья.

Армия РФ выпустила по городу 16 ракет с применением ЗРК "С-300", в результате чего погибли по меньшей мере 23 человека, еще 28 ранены.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео с места военного преступления РФ против мирного населения.

"Видео с места военного преступления, которое сегодня утром совершили российские военные в Запорожье. 16 ракет, 23 погибших, 28 раненых. Вокруг только гражданские авто, в которых и погибла часть людей. Здесь никакой военной техники", — написал Кириленко.

Руководитель ОП Андрей Ермак также отреагировал на обстрел гуманитарной колонны и в который раз назвал РФ государством-террористом. "Позорные существа и террористы. Россия — это государство-террорист. Нам нужно больше оружия, чтобы решить российский вопрос", — написал он.

Напомним, российская армия утром 30 сентября нанесла ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию и забрать своих родственников.

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