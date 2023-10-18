Ракетный удар по Запорожью: в ОВА рассказали, есть ли попадания, кроме пятиэтажки

В ОВА рассказали о последних новостях про последствия ракетного удара по жилому дому в Запорожье.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что по состоянию на данный момент есть подтверждение о двух погибших в результате ракетного удара оккупантов ночью 18 октября по жилому дому в городе.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона с места попадания ракеты С-300.

Еще три человека ранены – их доставили в больницу, еще двоим раненым оказали помощь на месте атаки. Три человека – без вести пропавшие.

"В городе успели включить воздушную тревогу сразу после пуска баллистических ракет, однако они долетают за очень короткий промежуток времени — 30-40 секунд с момента пуска. После попадания ракеты один из подъездов был разрушен", — уточнил он.

По его словам, другие ракеты, которыми РФ атаковала Запорожье, – не попали ни по критической инфраструктуре, ни по жилым домам.

Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 18 октября нанесла ракетные удары по территории Запорожья. Один из ударов пришелся по многоэтажному дому. ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ракетного удара и жертвах в Запорожье.

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