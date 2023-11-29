Ракетный удар по Запорожью: в полиции показали последствия атаки россиян – фото

Оккупационная армия России днем 28 ноября атаковала Запорожскую область. Так, враг ударил по Запорожью ракетами "Искандер-К" и "Калибр". Из-за атаки погибла женщина, еще четыре человека ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

Во время атаки оккупантов одна ракета попала в объект гражданской инфраструктуры, разрушив здание предприятия. Обломки и части второй ракеты правоохранители изъяли на открытом участке местности на окраине города.

Взрывной волной повреждены две школы и помещение продовольственного магазина. В результате ракетной атаки ранения получили двое гражданских лиц.

Поврежденная квартира в Запорожье после удара окупантов

Поврежденная квартира в Запорожье после удара окупантов

Ударом дрона-камикадзе по Степногорску поврежден грузовой автомобиль с гуманитарной помощью. В результате обстрелов погибла жительница Степногорска, с ранениями разной степени тяжести в больницу доставлены еще четыре человека.

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью после удара окупантов

"В Степногорске во время разгрузки автомобиля с гуманитарной помощью оккупанты в очередной раз ударили дроном-камикадзе по гражданскому населению. Обломками беспилотника травмированы мирные жители, которые получали помощь. В результате атаки врага ранений получила 77-летняя женщина, еще двое мужчин с тяжелыми ранениями", – говорится в сообщении.

Напомним, 28 ноября в Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги. В 08:51 враг нанес ракетный удар по территории предприятия в одном из районов города.

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