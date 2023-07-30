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Ракетный удар по Запорожью: в результате атаки погибли два человека — ОВА

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетный удар по Запорожью: в результате атаки погибли два человека — ОВА

Последствия ракетного удара по Запорожью 29 июля.

За минувшие сутки враг нанес более 70 ударов по населенным пунктам Запорожской области.

В результате ракетной атаки военных РФ 29 июля по Запорожью погибла 32-летняя женщина и 45-летний мужчина. Две женщины 36 и 55 лет с легкими повреждениями доставлены в больницу.

Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

За минувшие сутки враг нанес 77 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

"73 артиллерийских обстрела пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Левадного, Новодаровки, Белогорья, Малиновки, Каменского, Степного и других прифронтовых сел. Поражение от вражеского БПЛА получило с. Новоандреевка и с. Павловка, от авиации в очередной раз пострадало Гуляйполе", – говорится в сообщении.

Также поступило 31 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

Напомним, 29 июля российские захватчики нанесли очередной удар по Запорожью. Вражеская ракета попала по открытой местности. В результате обстрела взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.

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Дата публикации
Просмотры
103
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