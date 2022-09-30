Ракетный удар по Запорожью: врачи борются за жизнь 5-летнего ребенка, которому в живот попал осколок

Армия РФ выпустила по городу 16 ракет. Три из них попали в колонну авто гражданских людей, стоявших в очереди на выезд из города, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 человек ранены, среди них есть дети.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"По состоянию на 12:00 25 человек погибли, 62 ранены, среди них женщины и дети, в частности мелитопольцы. 5-летнему ребенку осколок попал в живот, врачи борются за его жизнь. 3-летний ребенок чудом выжил, но остался сиротой", — отметил он.

Федоров также добавил, что пострадали волонтеры, которые перевозят лекарства на ВОТ и эвакуируют оттуда людей. Простые люди, которые едут поддержать родственников и возвращаются обратно.

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Напомним, российская армия утром 30 сентября нанесла ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию и унести своих родственников.

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