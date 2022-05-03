Ракетный удар по железнодорожным станциям в центре и на западе Украины: задерживается восемь поездов (список)

Ракетный удар по железнодорожным станциям в центре и на западе Украины: задерживается восемь поездов (список)

Укрзалізниця прилагает максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика.

Сегодня вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины. Это привело к задержке поездов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

Информация о задержке пассажирских поездов (на 23:00):

№4 Львов — Запорожье (+4 часа);

№ 25 Рахов — Одесса (+2,5 часа);

№49 Трускавец — Киев (+2 ч);

№60 Чоп — Киев (+3 ч);

№22 Трускавец — Харьков (+5 ч);

№82 Ужгород — Киев (+2 ч);

№92 Львов — Киев (задерживается отправка +1 час);

№710 Львов — Дарница (+1,45 часа).

"Укрзалізниця" прилагает максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика. Следите за официальными каналами и объявлениями на вокзалах", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты обстреливали ракетами многие области: в Киевской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областях были слышны взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил взрывы в своем городе. По его словам, в результате ракетного удара по Львову повреждены две электроподстанции, ранены.

Кроме того, российские оккупанты впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатью. Вражеская ракета попала в объект инфраструктуры.

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