Ракетный удар по железнодорожным станциям в центре и на западе Украины: задерживается восемь поездов (список)

Укрзалізниця прилагает максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика.
Сегодня вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины. Это привело к задержке поездов.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".
Информация о задержке пассажирских поездов (на 23:00):
- №4 Львов — Запорожье (+4 часа);
- № 25 Рахов — Одесса (+2,5 часа);
- №49 Трускавец — Киев (+2 ч);
- №60 Чоп — Киев (+3 ч);
- №22 Трускавец — Харьков (+5 ч);
- №82 Ужгород — Киев (+2 ч);
- №92 Львов — Киев (задерживается отправка +1 час);
- №710 Львов — Дарница (+1,45 часа).
"Укрзалізниця" прилагает максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика. Следите за официальными каналами и объявлениями на вокзалах", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты обстреливали ракетами многие области: в Киевской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областях были слышны взрывы.
Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил взрывы в своем городе. По его словам, в результате ракетного удара по Львову повреждены две электроподстанции, ранены.
Кроме того, российские оккупанты впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатью. Вражеская ракета попала в объект инфраструктуры.
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