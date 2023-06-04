Ракетный удар по жилому дому под Днепром: в ОВА сообщили о состоянии выживших под руинами детей

6-летний Давид был дома с родителями. И тут — взрыв...

В результате ракетного удара по Днепропетровской области во время попадания в дом в Подгородненском обществе, среди пострадавших оказались 15-летний Саша и 11-летний Денис. Их семья выжила. Все трое смогли выбраться, хоть и получили ранения.

О состоянии двух ребят, пострадавших из-за "прилета" по Подгородненскому обществу, рассказал глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак.

"Мгновение – и квартира превратилась в руины. Но главное – семья выжила. Все трое смогли выбраться, хоть и получили ранения. Ребенок – в реанимации. Как и еще два парня, пострадавшие из-за "прилета" по Подгородненскому обществу. 15-летний Саша – самый тяжелый. В соседней палате — 11-летний Денис. У детей множественные травмы, сотрясения мозга, переломы. Всех прооперировали", — сообщил Лысак.

Ракетный удар по дому под Днепром Фото: глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак

Все время рядом с ребятами родные и медперсонал. По словам Лисака, юные пациенты находятся под наблюдением врачей.

"Если так будет и дальше, вскоре переведут их в обычные палаты. Раны заживут, но воспоминание о самом страшном вечере — не сотрется никогда", — сообщил Лысак.

Напомним, 3 июня, российские кафиры нанесли ракетный удар по пригороду Днепра. Тогда пострадали 22 человека, из них 5 – дети. Два здания, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены еще и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.

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