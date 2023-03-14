Ракетный удар по жилому дому в центре Краматорска: Зеленский показал видео с места трагедии

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил об одной жертве в результате ракетного удара россиян по жилому многоэтажному зданию в центре Краматорска Донецкой области.

Об этом глава государства написал в социальных сетях и показал кадры с места трагедии.

"Краматорск. Российская ракета попала в центр города. Повреждены шесть многоэтажек. По меньшей мере три пострадавших, один человек погиб. Мои соболезнования родным. Спасательные работы еще продолжаются", — говорится в его сообщении.

Зеленский подчеркнул, что страна-агрессорка обязательно ответит за все убийства украинцев.

"Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет", — подчеркнул он.

Ракетный удар по Краматорску 14 марта

Утром вторника, 14 марта, около 08:20 российские военные нанесли удар по Краматорску Донецкой области.. В частности, ударили по жилому многоэтажному дому. Взрыв в центре города раздался во время воздушной тревоги.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко позже проинформировал о трех пострадавших в результате ракетного удара. Но добавил, что россияне повредили шесть многоэтажек в Краматорске. На месте обстрела работают правоохранители и спасатели.

На Запорожье дети подорвались на противотанковой гранате: спасло чудо

Читайте также: