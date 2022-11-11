Ракетный удар по жилому дому в Николаеве: количество жертв возросло до шести

В Николаеве возросло количество жертв ракетного удара по пятиэтажке: известно уже о шести погибших.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

"По состоянию на 10:00, от удара по жилому дому погибли шесть человек", — сообщил городской голова.

По словам Сенкевича, из-под завалов дома спасатели изъяли еще три тела: мужчину и две женщины.

Ракетный удар по Николаеву

В ночь на 11 ноября российские войска атаковали ракетами Николаев. Под обстрел армии РФ попал пятиэтажный дом. Сначала местные власти сообщали о двух погибших и двух раненых.

В частности, известно, что российский снаряд убил семейную пару, а их 16-летний ребенок остался сиротой. Один из вражеских снарядов попал в комнату, где спали родители.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку России. Он назвал это "циничным ответом государства-террористки на наши успехи на фронте".

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