Ракетный удар по жилому кварталу Херсона – власти показали последствия "прилета"

Оккупационная армия России днем 4 декабря ударила по жилому кварталу Херсона двумя ракетами С-300. Одна из ракет попала в гуманитарный центр, который в результате выгорел почти дотла, вторая оставила огромный воронку.

Видео последствий вражеского удара показал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Взрывной волной от ракетного удара повредило соседние жилые дома, в квартирах выбило стекла.

"Лежала кино смотрела. Потом резко как началось… Окно у меня вырвало. Потом еще один прилет был.. Резко случился пожар. Горело. Такое пламя было, это просто ужас", — рассказала одна из жительниц квартала.

Напомним, оккупанты утром 5 декабря атаковали центр Херсона. В результате обстрела два человека погибли, трое — ранены.

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