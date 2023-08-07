Ракетный удар по жилым домам в Покровске: Россия убила одного человека, фото с места ударов

Оккупанты намеренно обстреляли центр Покровска.
Российская террористическая армия 7 августа запустила две ракеты по городу Покровск Донецкой области. Оккупанты целились по жилым домам в центре. Пока известно об одном погибшем. На месте работают все службы.
Об этом сообщают глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Андрей Ермак сообщил, что оккупанты целились по обычному жилому дому. Пока известно об одном погибшем и семерых раненых. На месте происшествия работают спасатели и медики. Под завалами могут быть еще люди.
Павел Кириленко добавил, что оккупанты ударили по центру Покровска.
"Рашисты нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут. Повредили 9-ти и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания", — говорится в сообщении.
Напомним, президент Зеленский отреагировал на террористический удар по Покровску в Донецкой области. Он сообщил, что российская террористическая армия в понедельник, 7 августа, запустила две ракеты по обычному жилому дому.
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