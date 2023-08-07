Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетный удар по жилым домам в Покровске: Россия убила одного человека, фото с места ударов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2568
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракетный удар по жилым домам в Покровске: Россия убила одного человека, фото с места ударов

Последствия обстрела Покровска / Фото: facebook/Павел Кириленко

Оккупанты намеренно обстреляли центр Покровска.

Российская террористическая армия 7 августа запустила две ракеты по городу Покровск Донецкой области. Оккупанты целились по жилым домам в центре. Пока известно об одном погибшем. На месте работают все службы.

Об этом сообщают глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак сообщил, что оккупанты целились по обычному жилому дому. Пока известно об одном погибшем и семерых раненых. На месте происшествия работают спасатели и медики. Под завалами могут быть еще люди.

Последствия террористического удара РФ по Покровску / © facebook/Павел Кириленко
Последствия террористического удара РФ по Покровску / Фото: facebook/Павел Кириленко

Павел Кириленко добавил, что оккупанты ударили по центру Покровска.

Обстрел центра Покровска / © facebook/Павел Кириленко
Обстрел центра Покровска / Фото: facebook/Павел Кириленко

"Рашисты нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут. Повредили 9-ти и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания", — говорится в сообщении.

Террористический ракетный удар РФ по Покровску / © facebook/Павел Кириленко
Террористический ракетный удар РФ по Покровску / Фото: facebook/Павел Кириленко
Последствия обстрела Покровска / © facebook/Павел Кириленко
Последствия обстрела Покровска / Фото: facebook/Павел Кириленко
Ракетный удар РФ по центру Покровска. / © facebook/Павел Кириленко
Ракетный удар РФ по центру Покровска. / Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, президент Зеленский отреагировал на террористический удар по Покровску в Донецкой области. Он сообщил, что российская террористическая армия в понедельник, 7 августа, запустила две ракеты по обычному жилому дому.

Читайте также:

"Убийцы бункеров": Германия готова помочь Украине особыми ракетами

"Убийцы бункеров": Германия готова помочь Украине особыми ракетами

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2568
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация