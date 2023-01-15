Ракетный удар, пожары и обстрелы: как прошла ночь в регионах Украины

Беспокойно было почти во всех регионах.

Во всех регионах Украины 14 января звучала воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов. В некоторых городах – "прилеты".

Киевщина: в результате ракетного удара 14 января повреждены 28 частных домов и один объект критической инфраструктуры. Пострадавших в результате ракетной атаки нет.

В Киеве в результате российской атаки на столицу произошел пожар на нежилом объекте в Голосеевском районе, пожар ликвидирован.

Черниговщина: ночью — два обстрела, Корюковский и Новгород-Северский районы, из минометов и АГС. Без потерь и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня россияне нанесли 63 удара по приграничной территории.

Шалыгинскую громаду враг обстрелял из минометов. Хотинская громада: противник вел минометный огонь, а затем россияне ударили еще и из артиллерии. В результате обстрелов ранен 63-летний мужчина.

Также полностью разрушены 2 частных дома, еще 2 — повреждены.

Белопольская громада: 25 вражеских мин разорвались на пограничных территориях. По Эсманьской громаде россияне ударили из минометов. Ночью и утром без обстрелов.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Новоандреевка, Новоданиловка, Волшебное, Малая Токмачка, Белогорье, Ольговское, Преображенка, Малиновка, Щербаков, Полтава, Каменское.

Поступило 16 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

Винницкая: вчера враг нанес ракетный удар по объекту критической инфраструктуры Винницкой области. В результате попадания произошло возгорание. Жертв и пострадавших нет.

Днепропетровска: в Днепре продолжается спасательная операция, 21 погибший, 73 человека ранены, более 40 из них в больницах, четверо – тяжелые. В доме разрушены 72 квартиры, повреждены более 230-ти.

Пожарные еще тушат несколько локальных пожаров, которые произошли из-за удара. Продолжается демонтаж разрушенных конструкций.

В Никопольщине тоже было напряженно. Россияне трижды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Снаряды попали по трем громадам — Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской. Без жертв.

В Марганецкой громаде повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию водоканала. Без воды осталось более 60 тысяч абонентов. На месте работают аварийные службы.

Львовщина: вчера врагом были нанесены два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры. Одну ракету сбили. Обошлось без жертв и пострадавших.

Ивано-Франковская область: вчера в результате ракетных обстрелов врага днем произошло два попадания ракет по объекту критической инфраструктуры.

Предварительно, погибших и пострадавших нет. На место происшествия выехали подразделения ГУ ГСЧС для локализации пожара. Пожар был ликвидирован.

Также во время тревоги вчера на территории области силами ПВО были сбиты 2 ракеты.

Харьковщина: вчера утром были зафиксированы ракетные удары по критической инфраструктуре в Харькове и Чугуевском районе.

Применялись аварийные отключения света. Основная часть потребителей Харькова и области была заживлена до 1 часа ночи 15 января. На сегодняшний день остаются точечные отключения электроэнергии.

Кроме того, в течение суток враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов области.

На Слобожанском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки, Стрелка, Терновая, Чугуновка, Домашнее и Тополя.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречное, Западное, Синьковка, Орлянка, Котляровка, Берестово и Крахмальное.

В г. Волчанск Чугуевского района повреждено здание учебного корпуса колледжа. Также в Волчанске зафиксировано прямое попадание в здание новой котельной, повреждены окна и облицовка стен близлежащих зданий. Обошлось без жертв и пострадавших.

Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Макеевки и Белогоровки.

На Купянском направлении россиянами обстреляны Новоселовское и Стельмаховка. На Лиманском направлении под огневое влияние врага попали Макеевка, Площанка, Невское, Кременная, Диброва и Краснопоповка.

В деоккупированном с.Невском в результате вражеского обстрела ранен один человек.

Донетчина: ночью были обстрелы позиций и окраин Торецкой громады из тяжелого вооружения и стрелкового оружия. Ситуация напряженная, но контролируемая в районе Озоряновки, Курдюмовки, Нью-Йорка.

Во время ракетных обстрелов Константиновки вчера днем было разрушено здание КП "Константиновское трамвайное управление".

Во время ракетных обстрелов с. Маркове Константиновской общины также днем было повреждено здание общеобразовательной школы и частный дом.

За прошедшие сутки — массированные обстрелы Авдеевки, 4 человека погибших, 3 раненых.

Тяжелая ситуация в г. Соледар, с. Роздоловка и с.Парасковивка. Продолжаются активные боевые действия. Связь отсутствует, информация о пострадавших гражданских уточняется.

За сутки в Донецкой области: 7 погибших, 4 раненых.

Одесская область: вчера во время вражеского массированного ракетного удара средствами противовоздушной обороны над регионом были сбиты четыре крылатых ракеты. Одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры, есть повреждения. Без жертв и пострадавших.

Николаевщина: вчера вечером враг наносил артиллерийские удары по Куцурубской громаде. Попадание за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Антоновке и Херсону. За сутки из-за обстрелов ранены два человека.

Отдельные микрорайоны Херсона и 35 населенных пунктов области временно были отключены от электропитания – следствие очередной ракетной атаки россиян.

Взрывом повреждено 28 домов: Алексей Кулеба – о последствиях ракетной атаки по Киевщине 14 января

Читайте также: