Удар 15 февраля: ракеты по Украине мог запустить фрегат "Адмирал Макаров"

Крылатые ракеты по Украине утром, 15 февраля, мог запустить российский фрегат "Адмирал Макаров". Он все еще остается на дежурстве в Черном море.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"По предварительной информации, есть данные о том, что, вероятно, были и пуски с акватории Черного моря. Возможно, действительно был задействован "Адмирал Макаров", который вышел ночью на боевое дежурство и находится и сейчас в акватории Черного моря", — сказала спикер.

Она также напомнила, что аналогом крылатых ракет "Калибр" есть ракеты "Искандер-К".

"Это крылатая ракета, которая выпускается из суши. Они очень часто схожи и по траектории движения, и по последствиям", — добавила Гуменюк.

Что известно об атаке по Украине 15 февраля

С утра, 15 февраля, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Состоялась очередная массированная атака, перед которой Воздушные силы ВСУ объявили тревогу из-за угрозы пусков крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95МС. Также была активна тактическая авиация на северо-восточном направлении. Ракеты летели по всей территории страны с изменениями курса и маневрировали.

Противовоздушная оборона Воздушных сил и Сил обороны уничтожила 13 из 26 ракет.

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