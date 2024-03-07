Ракетный удар РФ недалеко от кортежа Зеленского в Одессе: CNN узнало новые подробности

Конвой, перевозивший лидеров с визитом в город, ощутил последствия удара на себе, пишет американское издание.

Российская ракета взорвалась всего в 500 метрах от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса во время атаки на Одессу в среду, 6 марта.

Об этом сообщает CNN на источник, знакомый с ситуацией.

Также читайте Зеленский после покушения РФ появился на публике и прокомментировал ракетный удар по Одессе

По словам собеседника, конвой, перевозивший лидеров с визитом в город, ощутил последствия удара на себе — и группа увидела "грибовидное облако" дыма.

По украинским данным, в результате удара пять человек погибли, еще больше получили ранения.

Авторы издания отмечают, что "Зеленский часто совершает рискованные поездки на передовую и приветствует десятки мировых лидеров в Украине более двух лет войны с Россией, но нападение в среду может быть одним из ближайших атак для президента".

Напомним, 6 марта Россия совершила ракетную атаку по Одессе, когда с визитом находился Владимир Зеленский и греческий премьер-министр.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.