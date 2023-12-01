Ракетный удар РФ по Донбасу: под завалами в Новогродовке нашли тела еще двух человек

Под завалами дома в Новогродовке Покровского района Донецкой области, который россияне обстреляли двумя ракетами С-300, обнаружили тела еще двух человек к утру пятницы, 1 декабря. Поиски еще одного человека продолжаются.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз в Telegram.

"Продолжается поисковая операция в Новогродовке — найдены тела еще двух погибших в результате удара накануне", — рассказал он.

Обстрел Покровского района

Напомним, 30 ноября оккупанты устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области — Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей — 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

Еще пять пострадавших, в том числе 13-летний ребенок, в Новогродовке. Кроме того, здесь пять человек оказались под завалами жилого дома. Позже под завалами в Новогродовке нашли тело мужчины, а затем еще одного погибшего. По данным полиции на вечер 30 ноября, под завалами могла оставаться семья – 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.

Читайте также: