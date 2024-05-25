Ракетный удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: внутри помещения было несколько сотен человек

На сегодня известно, что примерно 15 работников строительного гипермаркета не выходят на связь.
На момент ракетного удара РФ удар по гипермаркету в Харькове, по информации руководства, находилось до 200 человек.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов на месте атаки.
По его словам, около 15 работников строительного гипермаркета не выходят на связь.
"Мы пообщались с руководителем этого супермаркета. Приблизительно 15 человек, которые работали, не выходят на связь. Кроме этого, по его информации, 200 человек были в помещении. Это чрезвычайная трагедия", — сказал он.
Глава ОВА Олег Синегубов добавил, что по состоянию на 17:22 известно:
- 2 человека погибли.
- 24 человека травмированы.
"В середине могли находиться несколько сотен человек. Профильные службы на месте. Всем пострадавшим оказывается помощь", — отметил чиновник.
На странице "Эпицентра" в фейсбуке опубликовали короткое сообщение: "25.05.2024...Харьков".
Напомним, около 16 в Харькове прогремели взрывы. Россия ударила КАБами по строительному гипермаркету. Там вспыхнул мощный пожар.
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