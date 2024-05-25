Ракетный удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: внутри помещения было несколько сотен человек

На сегодня известно, что примерно 15 работников строительного гипермаркета не выходят на связь.

На момент ракетного удара РФ удар по гипермаркету в Харькове, по информации руководства, находилось до 200 человек.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов на месте атаки.

По его словам, около 15 работников строительного гипермаркета не выходят на связь.

"Мы пообщались с руководителем этого супермаркета. Приблизительно 15 человек, которые работали, не выходят на связь. Кроме этого, по его информации, 200 человек были в помещении. Это чрезвычайная трагедия", — сказал он.

Глава ОВА Олег Синегубов добавил, что по состоянию на 17:22 известно:

2 человека погибли.

24 человека травмированы.

"В середине могли находиться несколько сотен человек. Профильные службы на месте. Всем пострадавшим оказывается помощь", — отметил чиновник.

На странице "Эпицентра" в фейсбуке опубликовали короткое сообщение: "25.05.2024...Харьков".

Напомним, около 16 в Харькове прогремели взрывы. Россия ударила КАБами по строительному гипермаркету. Там вспыхнул мощный пожар.

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