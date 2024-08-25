Ракетный удар РФ по гостинице в Краматорске, где ночевали иностранцы: как выглядит здание (фото видео)

Из-за атаки пострадали журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.
В ночь на 25 августа Россия цинично нанесла ракетный удар по гостинице в Краматорске Донецкой области и, где находились иностранные журналисты. В результате атаки они получили ранения, а здание получило серьезные повреждения.
По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, к счастью, обошлось без жертв. По состоянию на утро известно о 2 раненых, еще 1 человек находится под завалами. Все трое пострадавших – это журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.
Продолжается разбор завалов и спасательная операция.
Как видно на фото, отель получил серьезные повреждения — выбиты окна, поврежден фасад, разбита крыша.
Напомним, Россия посреди ночи атаковала отель в Краматорске Донецкой области. Ранены иностранные журналисты.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Среди ночи россияне ударили по Краматорску! Разрушена гостиница, где останавливались журналисты
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