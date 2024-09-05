Ракетный удар РФ по институту в Полтаве: выросло количество погибших, под завалами еще есть люди

Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами может находиться еще до 5 человек.

По состоянию на 5 сентября количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве составляет 54 человека.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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"Количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве возросло до 54 человек. Еще 297 человек пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей. Вероятно, под завалами может находиться еще до 5 человек", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что уже разобрано и вывезено 1760 тонн строительного мусора.

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Напомним, 3 сентября Россия нанесла ракетный удар по Институту связи в Полтаве и по соседней больнице. Атака произошла в тот момент, когда люди спускались в укрытие после сигнала воздушной тревоги.