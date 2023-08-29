Ракетный удар РФ по Полтавщине: количество жертв снова выросло

Все пострадавшие – работники предприятия.
В результате ракетного удара РФ по Полтавщине возросло количество жертв. Спасатели обнаружили тело четвертого человека.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в Сети.
"Сочувствуем родным и близким невинных жертв террористического акта россиян. Враг обязательно будет наказан", — написал он.
Напомним, российские кафиры устроили атаку по Полтавщине в ночь на 28 августа.
Как уточнил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, захватчики нанесли ракетный удар по поселку Гоголево Миргородского района Полтавщины.
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