Ракетный удар РФ по Полтавщине: количество жертв снова выросло

Все пострадавшие – работники предприятия.

В результате ракетного удара РФ по Полтавщине возросло количество жертв. Спасатели обнаружили тело четвертого человека.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в Сети.

"Сочувствуем родным и близким невинных жертв террористического акта россиян. Враг обязательно будет наказан", — написал он.

Напомним, российские кафиры устроили атаку по Полтавщине в ночь на 28 августа.

Как уточнил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, захватчики нанесли ракетный удар по поселку Гоголево Миргородского района Полтавщины.

Ракетный удар РФ по Полтавщине 28 августа / Фото: Игорь Клименко

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.