Ракетный удар РФ по супермаркету в Константиновке: спасатели завершили разбор завалов

В результате российских обстрелов погибли 14 человек и ранены 44 человека.

В Константиновке Донецкой области завершили разбор завалов торгового центра, разрушенного российским ударом в пятницу.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он сообщил, что в результате российского обстрела, произошедшего вчера, погибли 14 человек и ранены 44. Среди 8 неустановленных тел криминалисты идентифицировали 5: три женщины и две девочки 2012 и 2014 годов рождения. Еще 3 человека остаются неизвестными.

Спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций на месте. Для документирования военного преступления России создана межведомственная следственная группа из Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

В Константиновке завершили разбор завалов торгового центра

Напомним, 10 августа в Константиновке Донецкой области идентифицированы тела двух погибших детей — девочек 9 и 11 лет, ставших жертвами удара по супермаркету.

9 августа, армия РФ ударила по супермаркету в Константиновке. Атака была целенаправленной – по скоплению людей.

Читайте также: