Ракетный удар РФ по Украине 29 декабря: все подробности, фото и видео

Россия утром 29 декабря нанесла массированный удар крылатыми ракетами по Украине. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Львове, Полтавской и Одесской областях. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет с самолетов стратегической авиации и кораблей.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне запустили по Украине более 120 ракет в канун Нового года.

Российское минобороны после массированной атаки цинично пригрозило, что, мол, ракеты "Калибры", которыми они атакуют Украину, не закончатся никогда.

В некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света. Так, ДТЭК сообщил об отключении электроснабжения в Днепропетровской и Одесской областях. Также об отсутствии света информировали и в Житомирской области. Отмечается, что они вводятся из-за угрозы ракетных обстрелов во избежание значительных повреждений, если врагу удастся поразить энергетические объекты.

Атака на Киев

Ряд взрывов раздался в Киеве. Стало известно, что обломки ракет рухнули в трех районах столицы. Обломками были повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Из поврежденного частного дома были спасены два человека, их госпитализировали. Третья пострадавшая – 14-летняя девочка.

Фото: Офис генерального прокурора

По предварительной информации сил ПВО, над Киевом было уничтожено 16 вражеских ракет. В полиции показали пролет российской ракеты над Киевской областью.

Из-за ракетной атаки РФ 40% жителей Киева остались без света. Сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения.

Мэр Виталий Кличко предупредил о перебоях со светом, призвал киевлян зарядить телефоны и другие устройства и сделать запас воды.

Ситуация в регионах

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ракетной атаке на город и прилеты в одном из районов.

"В городе есть серия взрывов. Предварительно — прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие — информация пока уточняется", — сообщил Терехов.

Также в Харькове остановилось метро.

"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" – предупредил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Во время ракетной атаки РФ в Одесской области был слышен ряд взрывов.

"На Одесщине, в селе Степное, обломки крылатой ракеты попали в жилой дом. Последствия уточняются", — сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Во время масштабной воздушной тревоги над Одесской областью ПВО сбила 21 ракету. Впрочем, есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. В области происходят экстренные отключения электроэнергии.

Местные СМИ информируют об отсутствии света и воды в Одессе.

Во Львове мэр Андрей Садовый сообщил о взрывах и призвал людей оставаться в укрытиях.

Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что на Львовщине работают силы ПВО. По его словам, оккупанты дважды попали в электроподстанцию. В результате атаки без электроэнергии остались 282 населенных пункта, из которых — 76 частично.

В Полтавской области утром были слышны звуки взрывов, работала ПВО.

В Николаевской области украинские силы противовоздушной обороны сбили пять российских ракет над Черным морем, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Над Сумской областью подразделения ПВО уничтожили российскую ракету. Был зафиксирован пролет ракет над Житомирской областью.

В Ивано-Франковской области российская ракета прилетела прицельно в частный жилой дом и чудом не взорвалась.

РФ потратила четверть всех своих ракет на одну атаку - Арестович

Россия использовала четверть своего запаса крылатых ракет на атаку по Украине, сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"При всем своем воображении я и представить себе не мог настолько неэффективного расходования Кремлем столь драгоценного средства, как крылатые ракеты, стоимостью минимум 1200 000 долларов каждая. Есть и по три. Что ни попытка - 300-400 миллионов долларов в никуда, без возможности эффективного восстановления расходуемого российской военной промышленостью", - написал Арестович в своем Telegram-канале.

По словам советник ОПУ, за день Россией была израсходована "четвёртая часть всего оставшегося запаса ракет".

"И все для того, чтобы мы несколько часов/дней посидели без света. Мы воюем с долбо*бами", - добавил он.

Арестович также сообщил, что ПВО Украины из 69 российских ракет сбила 54.

"А носителей с утра подняли/вывели в море расчётной ёмкости на 120. Начали существенно экономить, зажиматься. Это хорошо.) И атаки меньшим количеством менее эффективны", - написал он.

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