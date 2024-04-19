Ракетный удар РФ разрушил емкости с агропродукцией в порту "Південний"

Отмечается, что это уже 39 атака России по объектам портовой инфраструктуры Одесской области.

Россия атаковала два терминала в порту "Південний" – один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Уилмар".

Об этом сообщили в Министерстве восстановления Украины.

"Очередная попытка россии уничтожить портовую инфраструктуру и остановить экспорт агропродукции. Ракетный удар разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки", – говорится в сообщении.

В Министерстве сообщили, что атакованы два терминала в порту "Південний", которые специализируются на перевалке агропродукции.

"Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании, которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 миллионов долларов инвестиций и около 1000 рабочих мест", – уточнили в сообщении.

В Минвосстановлении отметили, что это уже 39 атака России по объектам портовой инфраструктуры Одесской области: повреждены и частично уничтожены 215 объектов, 153 транспортных средства, восемь гражданских судов, пострадали 26 гражданских лиц.

Напомним, перед срочным заседанием Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны украинский президент Владимир Зеленский обратился к его участникам, сообщив о срочных нуждах противовоздушной обороны, чтобы, по его словам, "спустить Путина с неба на землю".