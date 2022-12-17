Ракетный удар РФ, унесший жизнь целой семьи в Кривом Роге: возросло количество жертв (фото)

Мужчина был доставлен в операционную, но, к сожалению, он скончался.

В больнице скончался один из пострадавших из-за российской ракетной атаки в Кривом Роге. Он стал пятой жертвой вчерашнего террора кафиров.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на медучреждение.

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По словам врача отделения политравмы, мужчина был доставлен в операционную, но, к сожалению, умер. Еще один раненый – в отделении политравмы в состоянии средней тяжести. Две женщины — в отделении челюстно-лицевой хирургии. Все прооперированы. Одну из женщин готовят транспортировать в больницу Днепра.

Таким образом, количество жертв из-за ракетного удара по Кривому Рогу возросло до пяти. 16 декабря сообщали о гибели супругов, их полуторагодовалого ребенка и пожилой женщины.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

Утром 16 декабря Россия нанесла удар по жилому дому в Кривом Роге. Был разрушен подъезд. Сначала было известно о двух погибших и пятеро раненых.

Позже в ОВА проинформировали, что погибли три человека – молодые супруги и пожилая женщина. В тяжелом состоянии после атаки находится 7-летняя девочка.

На следующий день из-под завалов разрушенного российской ракетой дома извлекли тело 1,5-летнего мальчика. Его родителей нашли накануне, которые также, к сожалению, погибли.

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