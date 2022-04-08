Ракетный удар РФ в Краматорске: на вокзале было около 4 тыс. гражданских, большинство – дети и женщины

Прокуратура приступила к уголовному производству.

На железнодорожном вокзале в Краматорске находились почти четыре тысячи мирных жителей, когда Россия нанесла по нему ракетные удары.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что к моменту российского удара продолжалась эвакуация населения. Большинство гражданских – женщины и дети.

На месте обстрела работают правоохранители и спасатели. "По предварительным данным, десятки человек погибли и получили ранения. Полная информация о жертвах вражеской атаки и поврежденной инфраструктуре устанавливается", — отметили в Офисе генпрокурора.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. Отмечается, что Российская Федерация нарушила нормы международного гуманитарного права.

Как сообщалось, 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, по меньшей мере 30 человек погибли, среди них — дети, более 100 ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Краматорске. По его словам, это "зло, которое не имеет границ".

Читайте также: